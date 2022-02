Policlinico, affidato al dottore Argano il reparto di Cardiochirurgia

Sarà il dottore Vincenzo Argano, 64 anni il nuovo direttore della cardiochirurgia dell’ospedale Policlinico. La nomina è stata deliberata dal commissario straordinario Alessandro Caltagirone al termine del concorso. "Sono certo - sottolinea Alessandro Caltagirone - che la professionalità acquisita nel corso degli anni sarà ben riposta nelle attività del Policlinico che già da alcuni anni risentono delle sue competenze altamente specialistiche. Una visione, quella orientata a favorire il trattamento di patologie complesse, in linea con l’obiettivo che ci siamo posti di implementare sempre più gli interventi chirurgici delicati e salva vita. Ciò ha ancora più valore oggi in cui è pressante l’esigenza di riprendere a pieno l’assistenza per i pazienti no Covid. Tra questi vi sono certamente quelli affetti da patologie cardiache per i quali l’esigenza di poter contare su interventi programmati e programmabili è fondamentale".

Dopo la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Palermo nel 1982, Argano (foto allegata) si è specializzato in Cardio-angio chirurgia presso l’Università di Padova con il professore Vincenzo Gallucci. Nel 1985 si è trasferito in Gran Bretagna per proseguire la sua formazione chirurgica e qualificarsi nel 1991 come specialista in chirurgia generale presso la scuola di specializzazione di Glasgow e nel 1997 come specialista in Chirurgia cardiaca e toracica presso Intercollegiate Specialty Board di Londra.

La sua formazione professionale si sviluppa a Londra con i maggiori esperti britannici in Chirurgia cardiaca (Ross, Yacoub e Wright) e in Chirurgia toracica (Goldstraw e Dusseck) riconosciuti esperti internazionali. Raggiunge il primariato a 39 39 anni nel reparto di Chirurgia cardiaca e toracica dell’ospedale universitario di Morriston a Swansea e come referente dello Specialty advisory committee del Royal college of surgeon Britannico guida la scuola di specializzazione in Chirurgia cardiaca e toracica in Galles dal 2002 al 2006. Nel 2007 rientra a Palermo, per dirigere il dipartimento Cardio-toraco-vascolare del Maria Eleonora Hospital-Gvm group e successivamente per guidare la ripresa del reparto di cardiochirurgia del Policlinico universitario di Palermo, dopo il trasferimento del professore Ruvolo a Roma.



La sua esperienza professionale con i maggiori esperti internazionali gli ha consentito di ottenere tra i migliori risultati chirurgici in Gran Bretagna, riconosciuti dalla Società nazionale britannica di Chirurgia cardiaca e toracica, e in Italia, riconosciuti da Agenas. Gli oltre diecimila interventi effettuati nella sua carriera professionale gli hanno permesso di acquisire una notevole esperienza nel trattamento chirurgico tradizionale e mininvasivo delle patologie coronariche, della valvola aortica e della valvola mitralica, principalmente riparativa. Particolarmente significativa la sua esperienza nella chirurgia dell’aorta toracica e toraco-addominale che ha perfezionato lavorando con i maggiori esperti internazionali come il professore Yacoub in Gran Bretagna, il professore David in Canada e il professerò Coselli negli Usa Dal 2010 ha accumulato anche una notevole esperienza nella chirurgia percutanea per trattamenti endovascolari.