Cambio ai vertici del provveditorato, incarico assegnato a Luca Gatani 

Luca Gatani è il nuovo provveditore degli studi di Palermo. Lo ha nominato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti. Subentra a Marco Anello. "Congratulazioni e auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico ricevuto, a nome della Cisl Scuola e della Cisl Palermo Trapani. Come sempre - dichiara il segretario generale Vito Cassata - non faremo mancare la nostra collaborazione e una continua disponibilità al confronto per il bene della comunità scolastica palermitana, serve collaborare tutti per valorizzare sempre di più il ruolo educativo del mondo della Scuola, oggi ancor di più”.