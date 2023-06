Confcommercio, Dario Scalia nuovo vicepresidente nazionale del gruppo Giovani imprenditori

Il palermitano Dario Scalia è il nuovo vicepresidente nazionale del gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio. Scalia, che nell'ultimo biennio ha ricoperto la carica di presidente del gruppo "Giovani" della compagine palermitana, ha 32 anni e lavora nel settore della valigeria e della pelletteria con lo "Scalia group". E' iscritto all'albo dei Commercialisti e dei Revisori legali del Mef ed è ai vertici siciliani della onlus "Plastic Free" che si occupa di ambiente.

"Felicissimo della nomina - ha commentato Scalia - che rappresenta anche un'importante occasione per la crescita personale e dell’intero gruppo Giovani palermitano. La delega che mi è stata assegnata, quella della gestione delle risorse finanziarie, è oltretutto di grande responsabilità". Plaude per la nomina la presidente di Confcommercio Palermo nonché vicepresidente nazionale, Patrizia Di Dio: "Un'ulteriore testimonianza di come l’associazione di Palermo, grazie a un gruppo dirigente preparato che lavora con passione, stia conseguendo buoni risultati".