Intitolazioni di vie e piazze, nominata la commissione Toponomastica: sarà guidata da Cannella

Il sindaco Roberto Lagalla ha nominato il presidente e componenti della commissione Toponomastica, organo consultivo sull'attribuzione di nomi a vie, piazze e altri luoghi della città. Un atto dovuto dopo il passaggio di testimone tra Leoluca Orlando e il primo cittadino eletto nello scorso giugno.

A guidare la commissione sarà l'assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella. Gli altri componenti saranno: Salvatore Savoia, segretario generale della Società siciliana per la Storia Patria; Ester Giuseppa Rosa Rossino, direttrice della Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo; nella qualità di esperto in materia toponomastica sono stati nominati Mario Di Liberto, Maria Antonietta Spadaro e Tommaso Romano, Manlio Corselli. E poi ancora: Domenico Verona, nella qualità di esperto di procedure amministrative. Segretario della commissione è Santi Marchese, dipendente dell'amministrazione comunale in servizio presso l'ufficio Toponomastica, senza diritto di voto. La partecipazione ai lavori della commissione Toponomastica è a titolo gratuito.