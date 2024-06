Antonino Drago nominato responsabile regionale di Confintesa Sanità privata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Antonino Drago è il nuovo responsabile regionale di Confintesa Sanità privata. Lo ha nominato Domenico Amato, segretario nazionale di Confintesa Sanità, che ha detto: "Non posso che spendere parole di augurio e stima per Nino Drago. In passato ho già collaborato con lui, conosco la sua preparazione in ambito sanità, la sua conoscenza del Sistema sanitario regionale e dei suoi meccanismi. Sono sicuro che il lavoro di Nino porterà risultati e benefici alla federazione sanità e in breve tempo; che dire buon lavoro".