Operazione antidroga tra Palermo e Bagheria, i nomi dei 17 arrestati

Sono accusate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze e spaccio di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso, e di avere gestito la piazza di Bagheria con l'autorizzazione dei mandamenti mafiosi di Brancaccio e Porta Nuova. E’ stata eseguita questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 21 persone: 9 vanno in carcere, 8 ai domiciliari e per altre 4 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ecco i nomi di tutti gli indagati:

In carcere

1. Francesco Paolo Lo Iacono, 42 anni, di Palermo;

2. Salvatore Salerno, 64 anni, di Palermo;

3. Rosaria Di Gregorio, 55 anni, di Palermo;

4. Francesco Torres, 32 anni, di Palermo;

5. Giovanni Tripoli, 65 anni, di Bagheria;

6. Paolo Rovetto, 28 anni, di Palermo;

7. Daniele Cardinale, 43 anni, di Palermo;

8. Alfredo Caruso, 38 anni, di Palermo;

9. Stefano Marino, 50 anni, di Palermo;

Ai domiciliari

1. Francesca Guadalupo, 42 anni, di Palermo;

2. Giuseppe Salerno, 37 anni, di Palermo;

3. Leandro Salerno, 26 anni, di Palermo;

4. Calogero Benigno, 24 anni, di Salemi;

5. Matteo Tomasello, 42 anni, di Palermo;

6. Pietro Di Paola, 32 anni, di Palermo,

7. Giuseppe Di Gregorio, 47 anni, di Palermo;

8. Mario Marretta, 78 anni, di Palermo.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:

1. V. A., 29 anni, di Palermo;

2. A. A., 57 anni, di Palermo;

3. D. G. F., 37 anni, di Palermo;

4. G. G., 35 anni, di Palermo.