Truffe alle compagnie assicurative, i nomi delle persone coinvolte

Sono 238 le pratiche assicurative sospette finite sotto la lente degli investigatori. La guardia di finanza questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza del gip, ha arrestato tre persone. Per altre cinque sono scattati l'obbligo di dimora e l'interdizione dall'esercizio della professione nel campo assicurativo. Ecco i nomi delle persone coinvolte e indagate a vario titolo per associazione a delinquere, esercizio abusivo, accesso abusivo alle banche dati e truffa.

Ai domiciliari vanno Salvatore Mendola (58 anni, residente a Ficarazzi), Francesco Mendola (34 anni, residente a Ficarazzi) e Francesco Sideli (76 anni, residente a Gratteri. Obbligo di dimora e interdizione per Jonathan Varrica (28 anni, residente a Ficarazzi), Paolo Genovese (36 anni, residente a Palermo), Nicola Pedone (43 anni, residente a Bagheria), Vincenzo Teresi (62 anni, residente a Palermo) e Caterina Lucia (34 anni, residente a Ficarazzi).