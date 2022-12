Spaccio di droga allo Sperone, i nomi di tutte le persone arrestate nel blitz dei carabinieri

Sgominata piazza di spaccio allo Sperone capace di generare ricavi per 1,8 milioni di euro all'anno. L'operazione "Dike" è scattata all'alba con l'impiego di oltre duecento carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per quattordici indagati, i domiciliari per diciassette e l'obbligo di dimora e di presentazione per altri otto. Ecco i nomi di tutte le persone coinvolte:

Vanno in carcere:

Salvatore Arcuni (32 anni)

Giosafat Bruno (32)

Leonardo Compagno (34)

Santo Di Fata (38)

Adalgisa Di Fatta (33)

Maria Gioè (51)

Nunzia Guercio (59)

Houssem Khlaf (23, nato in Tunisia)

Fabio Lo Verso (35)

Giuseppe Manzo (44)

Giacomo Perlongo (34)

Matteo Rizzuto (34)

Salvatore Tutone (23)

Vincenzo Pietro Versaggio (28)

Ai domiciliari:

Calogero Benigno (23, nato a Salemi)

Daniele Cardinale (43)

Giuseppe Castelli (29)

Antonino Catanzaro (41)

Giovanna Di Fatta (40)

Vincenzo Di Noto (34)

Giacomo Giaconia (39, nato a Milano)

Danilo Lo Nardo (33)

Adalgisa Lo Re (33),

Antonino Manzo (41)

Vincenzo Marchese (39)

Nunzio Oddo (42)

Raffaele Palazzotto (38)

Filippo Raccuglia (24)

Michele Sampino (29)

Francesco Tinnirello (36)

Obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria: