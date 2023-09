Monopattini, restano solo tre aziende: le altre dovranno lasciare Palermo entro 10 giorni

Palermo non sarà più invasa dai monopattini. Almeno per un periodo. Entro 10 giorni infatti potranno rimanere soltanto 3 delle aziende che hanno offerto il servizio durante il periodo sperimentale che ormai volge al termine, mentre le altre dovranno abbandonare il capoluogo siciliano. Con una determina dirigenziale dell’ufficio Mobilità sostenibile, infatti, il Comune, oltre a confermare che ad aggiudicarsi la selezione sono state la Helbiz, la Bird e Link, ha dato l’ultimatum alle altre società escluse.

Dopo la pubblicazione dell’avviso, avevano manifestato interesse oltre alle tre vincitrici, anche le cinque società già presenti a Palermo ovvero Voi, Dott, Lime, Tier (Vento Mobility), Bit e altre due aspiranti nuove entrate ovvero Ridemovi e Bolt. Dopo aver escluso la Bolt perché ha presentato l'istanza oltre il termine massimo fissato dall'avviso, la commissione composta da Sergio Maneri, dirigente del servizio Mobilità urbana, dall'ingegnere Roberto Biondo e dall'architetto Silvana Chirco, ha prima redatto la graduatoria di merito e ora, dopo l’arrivo delle osservazioni da parte degli operatori non presenti nei primi tre posti, hanno stilato la graduatoria definitiva. Il risultato finale non è cambiato e adesso Helbiz, Bird e Link, dopo le verifiche di rito, saranno chiamate a firmare i contratti.

Dopo il periodo di sperimentazione, con mercato libero, il Comune ha deciso di regolamentare il settore. Ma non è detto che, una volta affidato il servizio alle tre aziende, i mezzi in circolazione diminuiscano. Finora sono stati circa duemila, complessivamente, i mezzi a due ruote in circolazione a Palermo. Palazzo delle Aquile, secondo quanto riportato dall’avviso pubblico che ha dato il via alla selezione, ha stabilito che ognuno dei tre operatori autorizzati possa portare in città una flotta che va da un minimo di 500 a un tetto di 1.000 monopattini elettrici. Dunque, nel capoluogo, potrebbero circolare al massimo 3.000 mezzi a due ruote, ma si potrebbe anche sforare fino a 4.500.