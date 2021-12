Noi di centro: "Dalla parte della magistratura onoraria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, magistrati onorari: stabilizzazione senza condizioni. Così Giovanni Di Trapani, Coordinatore provinciale del partito Noi di centro: "D'accordo con le loro ragioni". Si è svolta in data odierna dinanzi al palazzo di giustizia la manifestazione dei magistrati onorari per portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'ipotesi di riforma che costituisce a dire degli stessi(già definiti dalla sentenza della corte di giustizia europea "giudici europei" e come tali discriminati da oltre 20 anni), l'ennesima forma di disapplicazione delle normative interne e comunitarie sui principi di eguaglianza di trattamento dei lavoratori. Difatti ,uno dei punti più contestati ,in quanto condizione essenziale per la stabilizzazione e' "la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.. rispetto al rapporto lavorativo pregresso." "Il coordinatore provinciale di Noi di centro, Giovanni Di Trapani, presente all'incontro ha dichiarato: "Il partito che ho l'onore di rappresentare è al fianco delle legittime rivendicazioni dei magistrati onorari".