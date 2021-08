VIDEO | Noce, discarica data alle fiamme nella notte: "E' stato come avere il fuoco dentro casa"

E' successo in via Tommaso Aversa. Un residente: "I miei bambini per paura hanno preso sonno solo alle sei del mattino, la ringhiera del balcone era bollente"

Discarica di rifiuti data alle fiamme nella notte in via Tommaso Aversa. Il fuoco è stato appiccato a notte inoltrata, poco dopo le tre del mattino, tra i palazzi e le auto posteggiate con gravi rischi per i residenti. Un residente che abita in un piano basso ha raccontato "Avevamo la senzazione di avere il fuoco dentro casa, i miei bambini per paura hanno preso sonno solo alle sei del mattino, la ringhiera del balcone era bollente e gli odori di bruciato erano indescrivibili". Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Marcello Susinno: "Conosco bene quel posto perché fa parte di un triangolo tagliato fuori dalla raccolta differenziata e quindi succede che ci sono residenti delle zone limitrofe, che pur di scansarsi di fare il conferimento differenziato, portano di tutto in quel luogo che diventa una discarica a ridosso dei ben quattordici contenitori posizionati nel sito.