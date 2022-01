Noce, imbrattato il monumento per La Torre e Di Salvo: circolo Pd quinta circoscrizione lo ripulisce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'opera riproduce le sagome di Pio La Torre e del collaboratore e compagno di partito Rosario Di Salvo, assassinati dalla mafia. L'opera è stata inaugurata nel 2017 in occasione del 35esimo anniversario dell'uccisione avvenuta il 30 aprile 1982, realizzata dal maestro Mario Giuntini recentemente scomparso, è stata finanziata attraverso una raccolta fondi nazionale di cui è stato promotore Sergio Infuso, presidente dell'associazione diritti del cittadino. Il Segretario del PD Quinta Circoscrizione Marcello Riccobono ha voluto coinvolgere cittadini, militanti di partito e istituzioni. Erano presenti Santino Cerami in rappresentanza della scuola De Amicis, il consigliere Salvatore Altadonna e il presidente Fabio Teresi in rappresentanza dell'amministrazione, per ripulire l'opera e per infondere sentimenti di salvaguardia e responsabilità verso simboli che devono rimanere vivi nella nostra memoria, che atti come questa vandalizzazione sembrano voler cancellare. Risulta difficile, continua il Segretario, comprendere un atto simile, in qualunque quadro sociale prenda forma. Un atto che offende l'idea stessa di comunitá, ma soprattutto la memoria di quei morti il cui sacrificio ci ha permesso di essere un popolo e un paese liberi. É necessario fare appello alla sensibilitá e al senso civico di cittadini ed istituzioni, affinché non manchi la vigilanza in quei luoghi che sono simbolo di democrazia. Questa statua rappresenta la speranza per il futuro delle nuove generazioni di questa città e di questa nazione, affinché portino con sé gli stessi valori democratici in cui credevano Pio La Torre e Rosario Di Salvo.