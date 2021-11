VIDEO | La Noce è al buio, residenti costretti a camminare con le torce: "Abbiamo paura degli scippi"

Le uniche fonti di luce in via Flavio Gioia e in via Giuseppe Crispi sono le insegne dei negozi. Appena, però, si abbassano le saracinesche, nella zona calano le tenebre. Circa 40 i punti luce spenti e molti i pali mancanti. Zacco: "Sollecito il Comune perché approvi preventivo di Amg"