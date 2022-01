L'Aned: "No alla chiusura del reparto di dialisi all'ospedale Cervello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Aned, associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianti, venuta a sapere della probabile chiusura del reparto di dialisi presso l'ospedale Cervello di Palermo per trasformarlo in reparto Covid, protesta vivamente ed organizza per sabato 22 gennaio 2022 alle ore 9.30 un sit-in di protesta. L'Aned invita la popolazione tutta ad unirsi ai pazienti in dialisi e i loro familiari. Uniti potremmo riuscire a non chiudere il reparto.