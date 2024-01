"No al divieto delle bici in centro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I cittadini e le associazioni che compongono la Consulta della Bicicletta hanno espresso un fermo parere negativo sull'ordinanza che vieta l'accesso ai velocipedi negli assi principali del centro storico. Promuovono, pertanto, iniziative come questa assemblea pubblica cittadina perché si possa democraticamente discutere sulle gravi problematiche sollevate da questa ordinanza, sproporzionata e discriminatoria, e affinché si possano proporre soluzioni concrete. Ribadiscono che il problema di via Maqueda non sono le biciclette, alle quali non va quindi negato l'accesso, e chiedono altresì la creazione di alternativi percorsi ciclabili sicuri e protetti. 𝐋𝐞 𝐛𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚, 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐳𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.