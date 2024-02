Sviluppo dell'istituto Milton, Nino Iacono responsabile su Palermo e provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito di un consulto preliminare con il direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Alessandro Bertoldi, l’avvocato Ninni Petrella, advisor e responsabile della Regione Sicilia, nomina l’avvocato Nino Iacono, responsabile per lo sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per la città di Palermo e Provincia.

Nino Iacono subentra dopo Francesco Mollame, già senatore nella scorsa legislatura. La scelta è ricaduta su Nino Iacono per la cultura politica, l’impegno sul territorio, le qualità umane e professionali.

Attualmente l’avvocato Iacono è funzionario firettivo presso il dipartimento Regionale di Finanza e Credito - Assessorato al Bilancio della Regione Sicilia. Esperto di Esecuzioni Immobiliari e specializzato in Acquisto e Gestioni Crediti Deteriorati Npl Utp, con specializzazione conseguita presso Luiss Business School. Già funzionario per la Regione di Sviluppo Italia Sicilia, è componente Cda di Amg Energia e, tra le altre cose, anche presidente del centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, ente riconosciuto dalla Regione.

Nino Iacono afferma: “Ringrazio l’avvocato Petrella per la fiducia. Oggi l’Europa, e più in particolare la Sicilia, hanno bisogno di accendere i riflettori sulle politiche economiche e sociali. I mutamenti climatici, i conflitti internazionali e la globalizzazione sono dei processi che se non governati si subiscono. Non possiamo permetterci di perdere settori economici, quali agricoltura, turismo e sostegno alle imprese perché questo rappresenterebbe un impoverimento del territorio e di conseguenza delle istituzioni. Metto a disposizione la mia esperienza per la fondazione e con essa per la terra che amo, la Sicilia”.

Così Ninni Petrella: “Occuparsi dello sviluppo dell’istituto in territori dove, ancora oggi, gli ideali del Premio Nobel Milton Friedman sono poco conosciuti, rappresenta un incarico importanti e impegnativo, quindi ringrazio l’avvocato Iacono per la risposta positiva. Continuiamo a lavorare per far crescere il nostro territorio in termini di cultura e professionalità, questo il nostro obiettivo”.