Nino D'Angelo piange sul palco a Palermo: "Scusatemi, non ho saputo fermare le lacrime"

Non è riuscito a trattenere le lacrime, Nino D'Angelo, impegnato ieri sera in concerto al Teatro Golden a Palermo e oggi ha chiesto scusa ai suoi fan attraverso un post sui social. "Ieri sera Palermo è stata l’ultima tappa di questo tour incredibile - ha scritto l'artista partenopeo -. Tutte le sere teatri pieni di giovani hanno accarezzato in un coro d’amore ogni mia canzone…"

Il cantante si è esibito con per il tour dal nome "Il poeta che non sa parlare". Un concerto capace di raccogliere una serie di aneddoti e di poesie e anche nove canzoni che gli sono valsi il successo. Il nome della tournée prende origine dalla frase pronunciata dalla sua vecchia maestra delle elementari, che gli disse: “Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male”.

E oggi Nino D'Angelo, per spiegare le lacrime palermitane, ha scritto: "Ho rivissuto i miei anni più belli. A volte l’emozione è stata così grande che non ho saputo fermare le lacrime e mi scuso per questo". "Ti amo infinitamente Popolo delle mie canzoni - è la conclusione - e ti aspetto in estate tra le stelle il mare e ancora tanta voglia di cantare".