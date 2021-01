Lavori al collettore fognario in via Oneto: niente acqua da via Altofonte a Pagliarelli

Mercoledì, dalle 8 alle 20, rubinetti a secco nelle vie Altofonte (monte Regione Siciliana), Sambucia, Olio di Lino, Ponticello Oneto, strada Vicinale Badame e piazza Pagliarelli. A darne notizia è l'Amap. L'erogazione dell'acqua in zona Mezzomonreale-Villa Tasca sarà interrotta per consentire i lavori di realizzazione del collettore fognario, in via Ponticello Oneto.

"Il servizio - spiegano dall'Amap - verrà ripristinato al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito o telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".