La corsa in ospedale e due interventi non sono bastati: è morto il giocatore dell'Avis Capaci colpito da malore

Nicola Basile, giocatore dell'Avis Capaci, squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di serie D provinciale non ce l'ha fatta. Dopo 16 giorni di lotta, e due interventi alla testa, si è arreso alla morte. E' deceduto a 39 anni lasciando la moglie e quattro figli. Lo sportivo sabato 12 febbraio ha accusato un malore mentre era in campo. Al 28' minuto della partita giocata in trasferta contro il Palermo Futsal Club si è accasciato a terra. Soccorso immediatamente dai suoi compagni e dai ragazzi della società avversaria, è stato poi trasportato a Villa Sofia in ambulanza dove è stato ricoverato e operato. Le sue condizioni sono apparse gravi da subito, poi la tragedia.

In tanti piangono la sua scomparsa. Dal Palermo Calcio a 5, all'Avis Capaci passando per la Delegazione provinciale Calcio A5 -Palermo i messaggi di cordoglio per la sua morte si moltiplicano di minuto in minuto sui social. "Le nostre più sincere condoglianze - scrive il Palermo Calcio a 5 - per la famiglia, la moglie e i suoi più stretti amici e familiari". "Ci stringiamo attorno alla società dell’Avis Capaci C5 per la tragica perdita di Nicola Basile. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile", il commento della Delegazione provinciale Calcio A5. "Ci addolora aver appreso la notizia che nessuno voleva purtroppo sentire: il nostro carissimo amico Nicola Basile ci ha lasciati. Tutta la famiglia dell'Isola C5 si stringe al dolore della famiglia e dei suoi compagni di squadra del Avis Capaci C5 in un momento così difficile. R. I.P caro amico". "La società tutta - scrive l'Asd Jato - piange la scomparsa di Nicola Basile, giocatore dell'Avis Capaci Calcio a 5. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Basile e alla società consorella!".