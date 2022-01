Neve sulle Madonie, mezzi in azione per liberare le strade dai fiocchi

L'ondata di gelo sulla Sicilia ha provocato abbondanti nevicate in alta quota nel Palermitano. Sono numerose le strade delle Madonie imbiancate a partire dai 600-800 metri. Per garantire il transito delle auto, su alcune arterie del comprensorio madonita, dalle prime ore di questa mattina, sono entrati in funzione i mezzi spalaneve della Protezione civile e della direzione Viabilità della Città metropolitana di Palermo.

Il sindaco della Città metropolitana, Leoluca Orlando, ha espresso "apprezzamento per il costante impegno" alle squadre impegnate per rimuovere la neve. Il maltempo ha causato disagi nelle Madonie anche ieri. A causa di una frana nel territorio di Pollina, la strada statale 113 è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra i chilometri 177 e 180. Sono intervenuti addetti dell'Anas.