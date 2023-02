Piano Battaglia, meno disagi per i turisti ma ancora vari "nodi" irrisolti: "Siamo riusciti a governare l'affluenza"

L'assalto dei turisti a Piano Battaglia, dove già durante le prime ore di ieri mattina sono state registrate 7 mila presenze, ha fatto emergere vari "nodi" irrisolti nella gestione dell'area sciistica: dal numero ridotto di posteggi, considerati gli spazi attualmente disponibili nel pianoro, ai pochi bagni pubblici: gli unici quattro a disposizione, denunciano alcuni visitatori, in teoria sarebbero accessibili solo agli sciatori. Per la Città metropolitana, però, il "piano neve" messo a punto sotto il coordinamento della Protezione civile e della Prefettura "ha consentito di migliorare i risultati sul campo".

E' quanto si legge in una nota in cui viene sottolineato che "il nucleo interforze presente nel comprensorio è riuscito a governare l'affluenza di appassionati che si sono recati a Piano Battaglia nelle scorse giornate" e che "le strade sono state tempestivamente rese praticabili dai mezzi spalaneve della Città metropolitana in uso alla Forestale regionale".

Insomma, meno disagi per i turisti rispetto alle scorse settimane. Anche se si attende il via libera dell’organo di vigilanza (Ansifisa) sugli impianti: solo il tapis roulant è già funzionante, ma la Città metropolitana assicura che "le verifiche sono alla fase finale di acquisizione del collaudo tecnico da parte dell’Ansifisa, che a breve si esprimerà sulla regolarità dell’intera struttura". "Le piste di discesa pronte e collaudate. La Città metropolitana, attraverso la società partecipata Palermo Energia spa, garantisce la gestione dell’intero impianto di risalita e di discesa, per il quale si sono completate le operazioni di pulizia, sistemazione, battitura e messa in sicurezza con le competenze adeguate allo scopo e le attrezzature necessarie".

il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla, vede il bicchiere mezzo pieno: "Grazie al 'piano neve' - dichiara - abbiamo restituito ai cittadini la fruibilità di un sito che è certamente una risorsa preziosa per il nostro territorio. Famiglie e turisti, durante le ultime settimane, hanno potuto godere a pieno dei servizi dell’area sciistica e mi auguro questo possa essere solo l’inizio di un percorso in grado di valorizzare a pieno le potenzialità di un’area di così elevato valore turistico e paesaggistico. Tengo inoltre a ringraziare il Soccorso Alpino, convenzionato con la Protezione Civile metropolitana e la guardia medica dell’Asp sul luogo, per l’importante lavoro di assistenza sanitaria".