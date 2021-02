Montagne e colline si colorano di bianco: neve anche a bassa quota nel Palermitano

Arriva (come previsto) la neve nel Palermitano, anche a bassa quota. L'ondata di gelo non risparmia la Sicilia e da ieri nella nostra provincia la coltre bianca ha colorato montagne e colline. Un vero e proprio spettacolo, non senza disagi però soprattutto alla circolazione lungo le strade provinciali, statali e l’autostrada A19 Palermo-Catania.

La neve è caduta a Piano Battaglia e nei paesi delle alte Madonie, come ad esempio Petralia Soprana e Geraci; ma anche nella parte bassa della catena montuosa, come ad Alia. Imbiancati pure i monti della Conca d’oro attorno a Palermo, da Pizzo Manolfo a Monte Cuccio.

Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni Comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di loro competenza. Sull'autostrada Palermo-Catania la neve si trova all'altezza degli svincoli per le Madonie; sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi; sulla statale Palermo-Sciacca nei pressi di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.

