Neurochirurgia pediatrica, un ambulatorio all'Ospedale dei Bambini: primo step per l'apertura del reparto

Rivoluzione nella sanità siciliana. Verrà aperto il prossimo 17 luglio all'ospedale dei bambini Di Cristina l'ambulatorio multidisciplinare di Neurochirurgia pediatrica, il primo di tutta la Sicilia occidentale. Si tratta del primo passo verso l'apertura dell'unico reparto dell'Isola, per tutti quei piccoli pazienti con patologie neurochirurgiche che potranno dire addio ai viaggi della speranza verso Roma, Firenze, Genova o Napoli e potersi assicurare le cure. L'operazione, che vede uno sviluppo nei prossimi mesi con l'acquisto di apparecchiature ultra sofisticate e l'apertura della sala operatoria, è costata circa 3 milioni di euro.

Un polo di terzo livello con quattro posti letto

Ad aprire dunque sarà un polo avanzato di terzo livello per la diagnosi e il trattamento delle patologie pediatriche a indirizzo neurochirurgico, sia congenite dalla nascita sia traumatiche, che si presentano con un'incidenza relativamente bassa nei primi anni di vita e maggiore nell'adolescenza. Un primo step che viaggia verso la realizzazione di un reparto ad hoc al Di Cristina (con quattro posti letto, accessi garantiti con cadenza bi-settimanale, per entrare a regime settimanale entro il 2025), dove già da quasi un anno è attivo anche quello di cardiochirurgia pediatrica, gestito in collaborazione con l'ospedale San Donato di Milano.

La collaborazione con l'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli

L'attività chirurgica per le malattie congenite sarà condotta in collaborazione con l'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, con il dipartimento di Neuroscienze diretto dal dottor Giuseppe Cinalli, presidente della International Federation of Neuroendoscopy e vice presidente della Società Italiana di Neurochirurgia. L'annuncio era stato dato nei mesi scorsi dal governatore Renato Schifani. Intanto l'avvio delle attività proprie del servizio sarà realizzato dall'unità operativa complessa di Neurochirurgia adulti (diretta dal dottor Giovanni Tringali) che già opera patologie neurochirurgiche di interesse pediatrico, come quelle tumorali, le epilessie farmaco-resistenti e i traumi.

Verso il primo reparto della Sicilia

Il volume assistenziale per interventi di neurochirurgia pediatrica previsto dall'azienda sanitaria Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli intanto è pari a circa un centinaio di casi l'anno da tutta la Sicilia. Bambini che hanno potuto garantirsi le cure soltanto raggiungendo gli unici cinque centri italiani specializzati per queste patologie pediatriche, ovvero il Bambin Gesù di Roma, il Meyer di Firenze, il Gaslini di Genova, il Regina Margherita di Torino e il Santobono di Napoli, più altri tre integrati in ospedali universitari o istituti di ricovero e cura per adulti, come il Gemelli di Roma, l'Università di Padova e l'Istituto Besta di Milano. Nel Meridione dunque, fino ad oggi, l'unico centro interamente dedicato alla pediatria si trovava a Napoli.

Con l'apertura a Palermo, invece, della Neurochirugia pediatrica si potrà garantire ai siciliani la presa in carico dei piccoli pazienti, assicurando un approccio multidisciplinare: il team includerà un neuropsichiatra infantile, un neuroradiologo, un neurochirurgo e, in relazione alla patologia, anche altre figure come chirurgo maxillo-facciale, ortopedico, urologo, neurofisiologo e genetista. Una vera e propria unità operativa complessa, ad alta specializzazione e intensità di cura, che potrà abbattere non la mobilità per le patologie pediatriche di interesse neurochirurgico ma anche i costi: complessivamente infatti la spesa sanitaria dovuta alle migrazioni per ricoveri con degenza per interventi chirurgici complessi supera il milione di euro l'anno.

Il governatore Renato Schifani: "Addio ai viaggi della speranza"

L'apertura dell'ambulatorio di terzo livello, cui si sarà possibile accedere tramite prenotazione al Cup su richiesta degli specialisti, è stata garantita grazie all'impegno con il dipartimento della Pianificazione strategica dell'assessorato regionale della Salute, guidato da Salvatore Iacolino. "Abbiamo dimostrato più volte e continueremo a farlo - dice il governatore Renato Schifani - che abbiamo davvero a cuore la salute dei piccoli pazienti siciliani e lavoriamo costantemente per offrire loro tutte le opportunità di cura e assistenza di cui hanno bisogno. Questo ambulatorio contribuirà a ridurre già adesso l'incidenza dei cosiddetti viaggi della speranza, spesso impossibili da sostenere per le famiglie. Il nostro grande obiettivo resta, comunque, il Polo di eccellenza pediatrico, che stiamo realizzando in Fondo Malatacca con i fondi ex articolo 20 a compartecipazione statale. Nei prossimi giorni sarà stipulato il protocollo d'intesa con Invitalia per avviare le procedure di scelta del contraente per la costruzione della struttura. Siamo certi che diventerà un centro di riferimento per tutta l'Italia meridionale".

Il direttore generale Walter Messina: "Risposte concrete a un bisogno di salute"

A commentare la novità in casa Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli è il nuovo direttore generale Walter Messina: "L'attivazione di un servizio di Neurochirurgia pediatrica - ha detto - ha l'obiettivo di garantire l'accesso a cure specialistiche e ad alta complessità di piccoli pazienti della nostra o altre regioni del Meridione, come Calabria, Puglia e Basilicata, con una sensibile riduzione dei viaggi della speranza e di circa il 70% dei costi di mobilità passiva nell'arco di tre anni. Un ringraziamento particolare al presidente della Regione Renato Schifani e all'assessore alla Salute Giovanna Volo per aver sempre voluto promuovere e supportare la creazione della Neurochirurgia Pediatrica a Palermo proprio con l'intento di voler dare risposte concrete a un bisogno di salute così profondo e sentito nella popolazione regionale".