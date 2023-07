"Bambino di 3 mesi picchiato brutalmente": genitori condannati per tentato omicidio

Ad appena tre mesi, sarebbe stato picchiato brutalmente dai suoi genitori e a tal punto da provocargli fratture in diverse parti del corpo e anche danni cerebrali permanenti. Anche se sul corpo del piccolo non furono mai riscontrati segni esterni compatibili con eventuali percosse e maltrattamenti - non un livido, non un graffio - la terza sezione della Corte d'Appello, presieduta da Antonio Napoli, due giorni fa ha deciso di confermare le condanne inflitte in primo grado con il rito abbreviato ai genitori del bambino: 10 anni di carcere per il padre accusato di tentato omicidio e 4 anni e 8 mesi per la madre che risponde sempre del tentativo di omicidio, ma perché non avrebbe impedito al marito di commetterlo.

I genitori: "Siamo innocenti"

La coppia (di cui non riportiamo il nome per non rendere identificabile il bimbo), assistita dagli avvocati Gioacchino ed Alberto Sbacchi, ha sempre respinto con fermezza e fino alla disperazione le gravissime contestazioni della Procura, sostenendo - anche sulla scorta di una consulenza - che il piccolo per alcuni problemi avvenuti al momento della nascita avrebbe riportato un deficit cerebrale, che avrebbe poi comportato anche delle conseguenze sul piano motorio. I genitori hanno sempre negato di aver maltrattato e picchiato il figlio e in aula, durante il processo d'appello, sono state anche mostrate ai giudici delle foto scattate durante i tre mesi di vita del piccolo in cui non c'è traccia di lesioni sul suo corpo.

La nuova perizia: "E' stato picchiato"

La Corte d'Appello, proprio per sciogliere ogni dubbio, ha disposto una nuova perizia durante il processo di secondo grado, che tuttavia ha confermato che le fratture, comunque risalenti nel tempo, ed i problemi del bambino sarebbero stati determinati da botte e percosse. Gli esperti hanno convenuto sul fatto che non vi fossero segni esterni sul corpo del piccolo, ma hanno escluso che lesioni e problemi cerebrali potessero essere dovuti a una qualche patologia. I difensori della coppia adesso attendono di leggere le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso in Cassazione.

Le radiografie, le fratture e la sentenza di primo grado

La vicenda risale a ben 10 anni fa, quando il 16 agosto del 2013 il piccolo - nato a giugno dello stesso anno - fu portato proprio dai suoi genitori all'ospedale dei Bambini perché vomitava e stava molto male. Dopo tutta una serie di accertamenti e solo con delle radiografie emersero delle fatture e si ipotizzò quindi che il bimbo fosse stato violentemente picchiato. Suo padre e sua madre finirono poi a processo con l'accusa di tentato omicidio ed optarono per l'abbreviato. Il gup Nicola Aiello, sulla base di una perizia che confermava le tesi della Procura, condannò gli imputati a giugno del 2017.

La difesa: "Nessun segno di percosse"

In appello, la Procura generale ha chiesto - e poi ottenuto - la conferma di quella sentenza. La difesa ha però messo in evidenza come il bambino, ancor prima di essere ricoverato al Di Cristina, fosse stato visitato ben quattro volte dal suo pediatra e come fosse stato portato per altri esami diverse volte in ospedale, senza che nessuno ravvisasse mai segni di maltrattamenti sul suo corpo. Gli avvocati hanno poi prodotto le foto del piccolo proprio per dimostrare che in nessuna di esse vi fossero segni esterni di lesioni. "E' impossibile - aveva detto ai giudici l'avvocato Alberto Sbacchi - che tutte quelle fratture siano state provocate in una sola notte e nessun testimone, nonostante il bambino sia stato visto da tantissime persone in quei pochi mesi di vita, si sia accorto di nulla". A sostegno della tesi legata a problemi congeniti del piccolo, i legali degli imputati hanno poi depositato anche gli esiti di alcuni accertamenti compiuti all'ospedale Bambin Gesù di Roma, con cui i medici confermano la ricostruzione della difesa ed escludono maltrattamenti.

Le intercettazioni

In appello, però, i giudici hanno confermato la tesi della Procura. Contro i genitori del bimbo, oltre alle perizie, ci sono anche alcune intercettazioni. In una di esse il padre sostiene di volersi costituire e dice "non sarei il primo innocente ad andare in carcere". Quando la moglie gli chiedeva: "E cosa dici?", lui rispondeva: "Dico ciò che hai detto tu nel coso dei carabinieri", riferendosi alle iniziali dichiarazioni della donna, poi ritrattate, in cui sosteneva che quando il marito faceva addormentare il piccolo lo avrebbe sentito piangere e poi zittirsi all'improvviso e che lui stesso le avrebbe fatto notare delle ferite sul corpo del bambino che, però, non avrebbe saputo spiegarsi. "Quando l'imputato dice di volersi costituire - aveva spiegato ancora l'avvocato Sbacchi ai giudici - è disperato, non riesce a sopportare la situazione in cui si trova, accusato di reati così gravi e dopo che il figlioletto gli è stato tolto. Non sa neanche cosa deve confessare, come emerge dall'intercettazione, semplicemente perché non ha fatto nulla". Parole a cui la Corte d'Appello ha deciso di non credere.