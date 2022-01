"Bimbo nato morto per le negligenze e la sciatteria dei medici", condannata la Triolo Zancla

Non si esita a parlare di "sciatteria" nella sentenza con la quale il giudice della terza sezione del tribunale civile, Giovanna Nozzetti, ha condannato la casa di cure Triolo Zancla a risarcire i genitori e il fratello maggiore di un bimbo nato morto il 31 ottobre del 2014. Secondo il magistrato, infatti, il decesso del piccolo, avvenuto al nono mese di gestazione, si sarebbe potuto evitare semplicemente facendo alcuni accertamenti clinici, ma la madre del bambino, diabetica e che all'epoca aveva 32 anni - nonostante la gravidanza fosse "a rischio particolamente severo" - sarebbe stata invece rimpallata tra vari medici e l'ecografia fetale sarebbe stata effettuata solo quando ormai era troppo tardi, servendo di fatto soltanto a constatare la morte del neonato.

Il giudice ha disposto che la Triolo Zancla versi complessivamente 312.017 euro alla famiglia (difesa dagli avvocati Antonino Cacioppo e Gaetano Maria Pasqualino), di cui 163.264 euro alla madre, 132.652 euro al padre e 16.101 euro al fratello maggiore del piccolo per risarcirli del danno patito. La struttura sanitaria è stata anche condannata a pagare 18.150 euro per le spese di lite. I genitori, originari del Bangladesh, avevano chiesto una somma molto maggiore, oltre un milione e 200 mila euro.

L'inchiesta penale archiviata

Sulla vicenda era stato aperto anche un procedimento penale, ma il fascicolo era stato archiviato su richiesta della stessa Procura, anche se non era stato escluso un nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso del feto. Si era ritenuto tuttavia che non sarebbe stato possibile attribuire responsabilità ad un medico specifico, ma "praticamente a tutti coloro che, ostetrici o medici, in un coacervo di negligenze, hanno pur parzialmente visitato la paziente o tenuto solo dei contatti con lei, mai assumendosi di fatto una responsabilità netta e precisa sul suo necessario ricovero urgente".

La difesa e la perizia "contraddittoria"

La Triolo Zancla, rappresentata dall'avvocato Gabriele Butera, ha sempre respinto le accuse, ritenendo corretto l'operato dei sanitari e l'assistenza fornita alla donna che, col marito, aveva citato a giudizio la casa di cure a novembre del 2016. Dopo più di cinque anni, il giudice ha dato ragione alla coppia, mettendo anche in evidenza "contradditorietà" e "poca chiarezza" nella consulenza medico-legale, che "non hanno agevolato la decisione della controversia".

Il diabete e la gravidanza a rischio

La madre del piccolo, che non parlava né l'italiano né l'inglese all'epoca dei fatti (un dato che, secondo i suoi avvocati, in assenza di interpreti e mediatori culturali nella struttura sanitaria avrebbe pesato anch'esso sull'esito drammatico della gravidanza), si era rivolta alla Triolo Zancla ad aprile del 2014 per essere seguita in vista del parto previsto per il 13 novembre di quell'anno. Dai primi controlli eseguiti nella casa di cure emerse subito che la donna era affetta da diabete mellito, patologia che aveva sviluppato anni prima, anche se i medici ritennero che fosse affetta da "diabete gestazionale". Questo problema di salute poneva quindi la gravidanza a serio rischio, sia per lei che per il bambino.

"Parto anticipato, ma la paziente fu rinviata a casa per ben due volte"

Proprio a causa del diabete i medici della Triolo Zancla decisero di ricoverare la donna per una settimana a giugno del 2014, prescrivendole poi una terapia insulinica. Nei mesi successivi, la paziente era stata seguita da uno specialista dell'Asp finché il 23 ottobre, durante una visita ambulatoriale alla Triolo Zancla, un ginecologo si sarebbe accorto dei livelli eccessivi di liquido amniotico, invitandola ad effettuare alcuni accertamenti e decidendo di anticipare il parto cesareo. Nonostante la donna si fosse però presentata puntualmente agli appuntamenti, sarebbe stata rinviata ad altra data per ben due volte. Il 29 ottobre, inoltre, anche se uno dei medici avrebbe compilato la cartella di pre-accettazione in vista del parto, la paziente sarebbe stata invitata a tornare il 31. Giorno in cui fu finalmente fatta un'ecografia che decretò la morte del piccolo che portava in grembo e disposto quindi il cesareo d'urgenza.

Le accortezze necessarie per le madri diabetiche

Come rimarca il giudice, i consulenti hanno messo in evidenza che nel caso di pazienti affetti da diabete la gravidanza andrebbe scupolosamente programmata in una fase in cui vi sia un buon compenso metabolico proprio per evitare rischi e complicazioni. In particolare si renderebbe necessaria una "educazione terapeutica strutturata" (Ets) ancora prima del concepimento. Cosa che, come si legge nella sentenza, non sarebbe avvenuta con la donna che "a motivo della provenienza geografica (Bangladesh), delle abitudini alimentari (consumo frequente di riso avente un indice glicemico molto elevato) e delle pratiche religiose (per le pazienti islamiche il periodo di Ramadan è fonte di squilibri metabolici), era invece la candidata ideale". Un tentativo di Ets con la paziente sarebbe stato compiuto solo a giugno 2014, quando era ormai incinta da diversi mesi. Inoltre, al momento del concepimento avrebbero dovuto essere sospesi i farmaci ipoglicemizzanti, ma la donna avrebbe continuato ad assumerli fino al 16 aprile 2014.

"Negligenze e disorganizzazione tra i medici"

"La condotta dei sanitari - scrive il giudice - appare in effetti connotata da negligenza consistita nella inadeguata valutazione dei fattori di rischio e dei segnali che avrebbero meritato maggior attenzione in vista di un'eventuale anticipazione del parto" e riporta quanto affermato dai consulenti del pm nel procedimento penale: "L'assistenza fornita dai sanitari della Triolo Zancla appare contrassegnata da un certo disordine organizzativo che non permise di effettuare nei tempi stabiliti il controllo clinico/ecografico" pur prescritto il 23 ottobre. E "l'accertamento ecografico fu prenotato ed eseguito soltanto il 31 ottobre, quando ormai era troppo tardi".

"Il feto poteva sopravvivere"

Il giudice mette poi in risalto quelle che ritiene delle "contraddizioni" nella perizia, che da un lato ha evidenziato che "un monitoraggio più stretto metabolico e ostetrico non avrebbe impedito l'insorgenza delle lesioni morfologiche fetali e placentari ma avrebbe potuto permettere, con l'esecuzione di un taglio cesareo più veloce, un esito maggiormente favorevole in termini di vitalità del feto", ma, dall'altro, ha anche "contraddittoriamente" affermato che "anche una valutazione ecografica eseguita 2 o 3 giorni prima - senza studio attento del cuore - non avrebbe modificato l'esito della gravidanza", pur sottolineando che "il riconoscimento della patologia cardiaca - nota nei feti di madri diabetiche - avrebbe certamente indotto i sanitari a procedere ad un parto cesareo urgente ed anticipato, atto che avrebbe consentito maggiori possibilità di sopravvivenza al feto".



Per i periti "le attività omesse (ecografia fetale, con particolare attenzione al peso del feto e alle condizioni cardiache, monitoraggio ravvicinato delle condizioni fetali) non hanno permesso di evidenziare precocemente la sofferenza fetale e di conseguenza di eseguire l'anticipata estrazione del feto, impedendo in tal modo, la nascita di un feto vivo e con buone possibilità di sopravvivenza". Il giudice ritiene che - sempre "contraddittoriamente" - "il collegio peritale ha mostrato di reputare affidabile il referto dello screening ecografico (del 23 ottobre, ndr), pur avendone rilevato l'inesattezza rispetto alla rilevazione dei dati biometrici fetali e pur avendo osservato che la valutazione della quantità del liquido amniotico era stata fatta con metodo soggettivo, gravato da notevoli variazioni tra gli osservatori". E alla fine conclude che "malgrado i plurimi fattori di rischio insiti nella gravidanza, non furono eseguite specifiche indagini prenatali", tanto che "neppure al momento del controllo del 23 ottobre si invitò la paziente alla misurazione dei movimenti attivi fetali per verificarne l'eventuale riduzione", per esempio. Da qui la responsabilità della Triolo Zancla, che è stata dunque condannata a risarcire la famiglia.