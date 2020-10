Neonata positiva al Coronavirus abbandonata all'Ospedale dei Bambini

Da qualche giorno la polizia cerca la famiglia di una neonata che è stata abbandonata all'Ospedale dei Bambini. A portarla lì è stata la mamma, che si è presentata chiedendo che la propria bimba venisse visitata e poi, dopo l'accertata positività della piccola al Coronavirus, approfittando del protocollo anti-Covid che vieta di entrare in contatto con possibili contagiati, ha fatto perdere le proprie tracce. In queste ore sono state intensificate le ricerche della donna.

La neonata - nonostante sia ancora positiva al Coronavirus - sta bene e resterà in ospedale per le cure fino a quando sarà completata la guarigione. Se non verrà trovata la sua famiglia o comunque chi l'ha accompagnata al Di Cristina, verranno applicati i meccanismi di protezione previsti in questi casi.