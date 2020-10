Bimba positiva al Covid abbandonata in ospedale, il giallo delle due donne senza documenti

Sono tanti i punti oscuri nella storia della bambina risultata positiva al Covid e abbandonata all'ospedale Di Cristina: lei per lo Stato italiano risulta nata, ma tutti quelli che le girano intorno - a cominciare dalle due donne che l'hanno accompagnata e che le hanno fatto visita nella struttura sanitaria - sono invece dei fantasmi. La Procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minori e sta cercando di risalire alle due misteriose persone che nei giorni scorsi si sono presentate all'ospedale dei Bambini, una delle quali è peraltro anche lei positiva al Coronavirus.

Mentre la Procura dei minorenni ha già affidato la piccola al direttore sanitario del reparto in cui è ricoverata e si sta attivando per darle una nuova famiglia, anche quella ordinaria sta cercando adesso di ricostruire i fatti e valutare eventuali responsabilità penali. A coordinare l'inchiesta sono il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi ed il sostituto Maria Rosaria Perricone.

La madre della bambina, di etnia rom e residente in Campania, è stata facilmente individuata. Almeno sulla carta. Quello che ora bisogna verificare - e si stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'ospedale - è se la donna che il 12 ottobre ha lasciato la piccola ai sanitari sia effettivamente lei. Secondo una prima ricostruzione questa persona non avrebbe avuto documenti con sé e avrebbe fornito delle generalità risultate poi non riconducili a nessuno.

Ciò che è certo è che la seconda donna che si è presentata dai sanitari non era la stessa persona e, infatti, si sarebbe qualificata come zia della bambina, fornendo anche lei dei dati che allo stato non portano a nessuno. In quella circostanza la "zia" è stata sottoposta al tampone ed ha poi rifiutato di restare con la piccola. L'esito del test ha successivamente dato esito positivo, ma finora non è stato possibile rintracciare la donna e questo è un problema nel problema, perché potrebbe contagiare altre persone.