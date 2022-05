"Non eseguirono subito il parto cesareo e la bimba morì": a processo 2 medici della Triolo Zancla

Avrebbero perso troppo tempo prima di decidere di eseguire un parto cesareo ed è per questo che, secondo la Procura, la bimba appena nata sarebbe morta. Il gup Paolo Magro adesso ha disposto il rinvio a giudizio per due medici della clinica Triolo Zancla, Luigi Triolo e Carmelo Cimino. Il processo per omicidio colposo inizierà ad ottobre davanti al tribunale monocratico.

Il decesso della neonata risale al 25 gennaio del 2020. La madre, una donna che oggi ha 42 anni, era alla sua quarta gravidanza e nulla avrebbe lasciato presagire ciò che poi era accaduto. Secondo la ricostruzione dell'accusa e in base a quanto emerso anche dall'autopsia sul corpicino della piccola, i medici non si sarebbero accorti di presunte anomalie nelle contrazioni e non avrebbero eseguito il tracciato correttamente ed in maniera continua. Soprattutto avrebbero fatto diversi tentativi di estrarre la bimba prima di decidere di procedere ad un parto cesareo. La piccola, per la Procura, avrebbe potuto sopravvivere, ma gli imputati avrebbero perso del tempo prezioso determinandone invece il decesso.

La clinica al momento dei fatti aveva dichiarato che "stava andando tutto per il meglio poi ad un tratto il cuore della piccola ha smesso di battere". Sarà adesso il giudice a stabilire se sussistano realmente responsabilità da parte dei medici.

La famiglia della bambina è parte civile nel processo con l'assistenza dell'avvocato Monica Evola ed è stata seguita anche dall'associazione dei consumatori Assoconsum Sicilia, guidata da Michele La Spisa.