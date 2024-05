Bimba morta a due giorni dal parto, dopo 6 anni arrivano 3 assoluzioni: "Non fu colpa dei medici"

Era sopravvissuta solo due giorni dopo essere venuta al mondo e, secondo i suoi genitori, la morte della piccola, avvenuta il 25 gennaio del 2018, sarebbe dipesa dalla negligenza dei medici che avevano avuto in cura la madre e la bimba, che non avrebbero capito quali fossero le difficoltà e soprattutto non si sarebbero attivati tempestivamente per trasferire la neonata in una struttura adeguata. A oltre sei anni dai fatti, però, il giudice della quarta sezione del tribunale monocratico, Giangaspare Camerini, ha escluso che i tre sanitari finiti a processo per l'omicidio colposo della bambina potessero avere delle responsabilità e li ha assolti con la formula piena "perché il fatto non sussiste".

La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio ed ha scagionato i ginecologi Maria Pia Marino (difesa dagli avvocati Mario ed Eleonora Grillo) e Rocco Billone (assistito dall'avvocato Valentino Billone), nonché il pediatra Antonino Russo (difeso dall'avvocato Mauro Barraco). Erano tutti in servizio all'ospedale di Partinico dove era avvenuto il parto cesareo il 23 gennaio 2018, prima che la bimba - già in difficoltà - fosse trasferita al Civico di Palermo, dove era morta due giorni dopo. Il sostituto procuratore Gaetano Bosco aveva chiesto la condanna a un anno e mezzo soltanto di Russo. La famiglia della piccola si è costituita parte civile.

La richiesta di archiviazione e le consulenze divergenti

Il processo ha avuto un iter complesso: dopo la denuncia dei genitori, il pm aveva chiesto l'archiviazione perché sulla scorta di una consulenza non sarebbero emerse mancanze da parte dei medici di Partinico, ma sarebbe stata invece evidenziata una ipertensione polmonare congenita con altissimo indice di mortalità e, dunque, in ogni caso non si sarebbe potuto fare nulla per salvare la piccola. La famiglia si era opposta e il giudice aveva ordinato ulteriori indagini. I tre imputati erano stati iscritti nel registro degli indagati e una perizia disposta dal gip aveva stavolta messo in evidenza gravi responsabilità a carico dei medici. Da qui il rinvio a giudizio nel 2020. Il giudice del tribunale, però, ha disposto un nuovo accertamento, che - come già quelli del pm e delle difese degli imputati - ha escluso colpe da parte dei sanitari: da qui la sentenza di assoluzione.

Il parto cesareo, l'ambulanza guasta e l'elisoccorso

Il parto cesareo era stato programmato a Partinico quando la mamma - che già aveva partorito in passato con le stesse modalità e avrebbe avuto anche delle complicazioni - era alla trentasettesima settimana di gestazione. La bimba era nata alle 12.11, ma già alle 12.30 avrebbe manifestato problemi respiratori. Il pediatra si sarebbe attivato con l'ossigenoterapia. La piccola si sarebbe ripresa e il 118 sarebbe stato contattato alle 14.49 per trasportare la neonata al Civico di Palermo.

In quel momento però una delle ambulanze sarebbe stata guasta e l'altra in servizio si sarebbe trovata nella zona di Enna, per questo sarebbe stato proposto il trasferimento in elisoccorso. Russo tuttavia aveva ritenuto meglio aspettare l'ambulanza perché i tempi sarebbero stati comunque più veloci e in ogni caso l'elicottero non sarebbe stato dotato degli strumenti per le emergenze neonatali. La piccola era così arrivata a Palermo poco prima delle 17, viva, ma in condizioni gravissime. Sottoposta ad accertamenti, sarebbero emersi problemi a carico dell'apparato respiratorio e, nonostante le cure, dopo due giorni era morta.

Le accuse e il problema congenito

Secondo la Procura, essendo la madre una paziente "a rischio", avrebbe dovuto partorire in una struttura adeguata per fronteggiare le patologie legate a un parto pretermine e, dunque, non a Partinico. Inoltre, il pediatra Russo - sempre secondo le tesi dell'accusa - avrebbe omesso di assistere la piccola, limitandosi a somministrarle ossigeno e non facendo nulla fino alle 14.49. Il rifiuto dell'elisoccorso, ad avviso del pm, sarebbe stato un ulteriore errore perché avrebbe ritardato il trasferimento a Palermo. Se si fosse operato correttamente, invece, per la Procura la bambina avrebbe potuto essere certamente salvata. Ma è una ricostruzione che, sulla scorta degli accertamenti tecnici e degli elementi portati dai difensori degli imputati, che non ha trovato conferme. Per questo il giudice ha assolto i tre medici.