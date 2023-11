Neonata di undici giorni muore all'Ospedale dei Bambini, aperta un'inchiesta

Una gravidanza senza particolari problemi. La bambina, nata con parto cesareo, sta bene ed è in salute. Ma dopo una settimana il pallore, l’atonia e le difficoltà respiratorie, un primo accesso al pronto soccorso dell'ospedale dove però i medici non riscontrano patologie rimandola a casa, fino alla corsa disperata dei genitori, 48 ore dopo, all'Ospedale dei Bambini, e questa volta per la bimba non c’è nulla da fare. La Procura di Palermo, tramite del pm Giulia Amodeo, ha aperto un procedimento con l’ipotesi di di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, sulla morte di una neonata di 11 giorni, deceduta lo scorso 4 novembre al Di Cristina, e ha disposto l’autopsia.

"La piccola Anna - si legge in una nota dello Studio 3A - viene alla luce il 23 ottobre all’ospedale Civico dopo 41 settimane di gestazione e pesa 3,730 chilogrammi. I medici del reparto di Neonatologia decidono per scrupolo di praticare il cesareo alla mamma, alla sua seconda gravidanza, per via di alcune “decelerazioni” nel tracciato cardiotocografico. Il parto riesce senza problemi, la neonata è 'nata sana e a termine' come si attesta nella lettera di dimissioni del 25 ottobre".

Giovedì 2 novembre, però, la madre nota che la figlioletta è pallida, ipotonica e fa fatica a respirare, di qui la decisione di portarla con il marito al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini, dove entra alle 9.30 in codice rosso. "La bimba - si legge - viene sottoposta a vari accertamenti, quali elettrocardiogramma e visita cardiologica generale, radiografie al torace, esami del sangue, viene inviata ovviamente nel reparto di Neonatologia per un approfondimento specifico, da cui tuttavia non si riscontrano particolari problematiche, si certifica che 'la neonata non necessità di ricovero' e la si rimanda alle cure del pediatra di famiglia raccomandando soltanto una modifica dello schema alimentare. Alle 13.32 viene dimessa".

Due giorni dopo, la mattina del 4 novembre, tuttavia, gli stessi sintomi si ripresentano e ancora più gravi, tanto che i genitori prima chiamano il 118 ma poi, non vedendo l’ambulanza arrivare, sempre più allarmati decidono di riportare con mezzi propri la bambina all’ospedale dei Bambini, ma il viaggio è vano, ogni tentativo dei medici di rianimare la piccola è inutile, non resta loro che constatare il decesso, tra la disperazione della mamma, del papà e del fratellino di 6 anni: "Arresto cardiocircolatorio da cause in corso di accertamento” viene riportato nella scheda di morte.

E’ stata la stessa autorità giudiziaria, informata dei fatti (nelle concitate fasi dell’emergenza, nel mattino del 4 novembre, a casa della famiglia era intervenuta anche una volante della polizia) ad aprire di propria iniziativa un fascicolo, per ora contro ignoti. Il Sostituto Procuratore ha posto sotto sequestro e acquisito tutte le cartelle cliniche della piccina e della mamma nei due nosocomi coinvolti, il Civico e l’ospedale dei Bambini, e ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e se sussistano responsabilità da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la neonata, con particolare riferimento a quelli che l’hanno seguita in occasione del primo accesso al pronto soccorso del 2 novembre, per gli stessi sintomi poi ripresentatisi solo due giorni dopo. I genitori vogliono anche capire se la loro figlioletta si sarebbe potuta salvare nel caso in cui fosse stata ricoverata e monitorata e le sue condizioni di salute fossero state oggetto di ulteriori accertamenti e approfondimenti.

Il pm Amodeo ha conferito l’incarico al medico legale Tommaso D’Anna, che ha proceduto con l’esame autoptico nella mattinata di martedì 7 novembre alla camera mortuaria del Policlinico. Per avere le prime risposte certe bisognerà attendere gli esiti degli esami sui campioni prelevati e le conclusioni della perizia del consulente tecnico. I familiari di Anna, dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato, ieri hanno potuto celebrare i funerali e dare degna sepoltura alla bimba.