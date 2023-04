Tragedia all'Ospedale dei bambini, morta neonata di 15 giorni

E' stata una corsa contro il tempo per raggiungere l'ospedale quanto prima. All'arrivo al Di Cristina, però, pare che il suo cuore avesse già smesso di battere. Tragedia questa mattina nel nosocomio di via dei Benedettini dov'è morta una neonata di appena 15 giorni, portata al pronto soccorso dai familiari ma forse deceduta già durante il viaggio in auto.

Dopo l'accaduto sono stati registrati momenti di tensione fuori e all'interno della struttura sanitaria dove a scopo precauzionale sono intervenute alcune pattuglie di polizia dell'Ufficio prevenzione generale. La Procura per i minori, informata del decesso, sta cercando di ricostruire i contorni della vicenda per chiarire cosa abbia stroncato la piccola. Al momento l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un caso di "morte in culla".