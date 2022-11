Centri per l'impiego: "Si può fare a meno dei navigator, ma serve la riclassificazione del personale"

"Nei Centri per l?Impiego della Regione Siciliana la maggioranza dei dipendenti possiede esperienza, anzianità e professionalità ultra trentennale che consente agli stessi di avere le competenze necessarie per svolgere le mansioni legate al mercato del lavoro, anche in assenza dei navigator".

Lo sostiene in una nota la segreteria regionale del sindacato Cobas-Codir, che ritiene "improrogabile la riclassificazione del personale" perché ad oggi ci sono ancora dioendenti che "continuano a lavorare, con spirito di abnegazione e senso del dovere, al di sopra delle proprie mansioni, contribuendo in maniera fondamentale e sostanziale al funzionamento degli uffici nei quali, spesso, non è stato formalmente attribuito un carico di lavoro con specifico ordine di servizio".

L'intervento dei Cobas-Codir arriva dopo il "no" del ministero del Lavoro all'allungamento dei contratti dei 280 ex navigator disposto dal presidente della Regione Renato Schifani.

"E' del tutto evidente - conclude il sindacato - che l'immediata riclassificazione e riqualificazione del personale regionale consentirebbe di 'legalizzare' il lavoro nero oggi svolto dai dipendenti sottopagati e sfruttati in mansioni superiori senza alcun riconoscimento. Tale azione, oltre ad aprire finalmente la successiva stagione di concorsi aperti al pubblico, consentirebbe anche la stabilizzazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, si trovano in una situazione di precariato presso gli uffici regionali. All?amministrazione e alla politica chiediamo sensibilità e rispetto per i propri dipendenti".