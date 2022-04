La decisione del Comune: niente più tagli alle navette Amat per centro storico, Rotoli e scuole

Il servizio navette dell'Amat in centro storico, all'interno dei Rotoli e per le scuole non sarà interrotto. Il dietrofront sui tagli, previsti nell'ambito del piano di risanamento concordato dall'azienda con il Comune, è arrivato per "decisione assunta dall'amministrazione".

A darne notizia è Concetta Amella, consigliere comunale del M5S, che commenta: "Ciò rappresenta un atto di attenzione per le esigenze dei cittadini palermitani e degli studenti. Il prossimo passo dovrà essere quello di modificare il contratto di servizio dell’azienda da sottoporre al Consiglio comunale".