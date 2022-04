Amat, col piano di risanamento stop a navette per centro storico, Rotoli e scuole: "Decisione inaccettabile"

"Dal prossimo 6 aprile Amat sospenderà i servizi di navetta per il centro storico, all’interno del cimitero dei Rotoli e il trasporto per le scuole Arenella, Borgese, Scelsa e Vittorio Emanuele III: una decisione inaccettabile che penalizzerà turisti, anziani, studenti e famiglie e che rappresenta l’ennesimo colpo di grazia inferto dal sindaco Orlando ai palermitani". Lo dice il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Dario Chinnici.

"Il tanto decantato piano di rilancio della partecipata non è altro che una mannaia sulla città - sottolinea Chinnici -. Con altri tre mesi di scuola e alle porte dell’estate, si tratta di una scelta inaccettabile e che spetterebbe semmai al Consiglio comunale. Chiediamo all'amministrazione di ritirarla immediatamente".