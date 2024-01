Carini, aumentano le corse della navetta per il centro storico: "Lasciate a casa l'auto"

Dal primo febbraio il servizio navetta di Carini che collega piazza Sant’Anna con il centro storico sarà potenziato. Prevista una corsa ogni 15 minuti nelle ore di punta o ogni mezz'ora nel pomeriggio. La frequenza delle corse dunque aumenterà notevolmente rispetto alla situazione attuale.

La prima navetta partirà da piazza Sant’Anna alle 6.55 e da piazza Duomo alle 6.35. Le ultime corse invece partiranno alle 18.30 da piazza Sant’Anna e alle 18.40 da piazza Duomo. La tabella con tutti gli orari (nella foto sotto), oltre ad essere consultabile sul sito e sui social del Comune, sarà affissa nelle banchine che si trovano alle fermate, sul sito della ditta che gestisce il servizio di trasporto pubblico, la Autoservizi Taormina, e sarà stampata sul retro di un giornalino cartaceo che sarà distribuito nei bar, negli uffici e nei punti nevralgici del territorio. Il biglietto può essere acquistato a bordo del mezzo o presso gli uffici della Autoservizi Taormina. La singola corsa costa 0,50 mentre l’abbonamento mensile 5 euro.

"L’obiettivo di questa scelta - dichiara l’assessore alla polizia municipale Vito Bortiglio - è spingere chi lavora in zona piazza Duomo a utilizzare la navetta lasciando l’auto in piazza Sant’Anna così da non intasare il centro storico dove al momento i parcheggi sono limitati e dove, a breve, la sosta nelle strisce blu diventerà a pagamento. La prima fase, di sperimentazione, ci permetterà di analizzare la situazione per capire se una navetta che fa da spola tra le due fermate basti a coprire la richiesta degli utenti".