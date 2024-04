Dal conflitto in Yemen a Palermo, nave da guerra americana attracca al porto

E’ lunga oltre 150 metri e larga 20, pesa più di 8 mila tonnellate e ha un armamento pesante composto da missili Tomahawk, Torpedo e mitragliatrici leggere. E’ attraccata oggi al porto di Palermo la Uss Carney, un cacciatorpediniere della marina militare americana arrivato in Siclia dallo Yemen, dov’è stato impegnato sicuramente nell'ultimo anno per il conflitto che contrappone le forze governative del Paese arabo e l’organizzazione armata Ansar Allah, conosciuta come i "Partigiani di Dio". La nave da guerra, una volta terminati i rifornimenti, tornerà sulla sua rotta per proseguire la missione assegnata.

La Uss Carney è una delle quattro imbarcazioni che l’Us Navy mantiene costantemente nel Mediterraneo, utilizzando la base aeronavale spagnola di Rota, ed è arrivata a Palermo per fare un approvvigionamento completo. Dopo qualche giorno è previsto che il cacciatorpediniere torni a solcare le onde del Mediterraneo sino al Mar Rosso dove a dicembre, secondo un rapporto rilasciato dal Pentagono, avrebbe intercettato alcuni missili di attacco terrestre e navale nonché otto droni lanciati dallo Yemen nord occidentale e probabilmente diretti a nord verso Israele.