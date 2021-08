Nave per Palermo bloccata al porto di Genova, attesa di 24 ore per i 750 passeggeri: tensione a bordo

La Excellent di Gnv non è partita a causa di uno stop della Capitaneria di porto che, durante un'ispezione tecnica, ha riscontrato delle anomalie. Annullato anche il viaggio di ritorno dalla Sicilia in Liguria. La nota della compagnia: "Spiacenti per i disagi"

Momenti di tensione sulla nave Excellent di Gnv che ieri sera, alle 21.30, sarebbe dovuta partire in direzione di Palermo e invece è rimasta ferma al porto di Genova. A bordo 750 passeggeri. Lo stop è arrivato dalla Capitaneria di porto che "in sede di verifiche preliminari alla partenza - spiega una nota della compagnia navale - è stata riscontrata una anomalia tecnica per cui si è reso necessario un intervento di manutenzione". E nonostante la compagnia Grandi navi veloci avesse annunciato tramite gli altoparlanti la possibilità di risolvere il problema già in serata - "Abbiamo un ritardo, vi comunicheremo al più presto quando sarà quantificato" - questa notte intorno alle 4, per i passeggeri è arrivata la doccia fredda: la nave non partirà. Gnv ha annunciato che è stato annullato anche il viaggio di questa sera della nave Excellent da Palermo a Genova.

Poche le spiegazioni offerte ai passeggeri che, per via anche del particolare momento storico, hanno temuto di dover restare "intrappolati" nella nave a causa della presenza di contagiati Covid a bordo. "Siamo sequestrati", dice una donna, girando un video dal ponte con cui mostra l'arrivo di alcune pattuglie della polizia sulla banchina del porto di Genova. Gli agenti sono stati chiamati dai passeggeri, preoccupati per quanto stava accadendo, ma sono intevenuti anche per sedare gli animi che si stavano scaldando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le opzioni offerte dalle Grandi navi veloci, infatti, non sono piaciute: attendere nel pomeriggio l’arrivo di un altro traghetto, La Superba, e imbarcarsi su quello, ma solo con un parziale rimborso del biglietto (il 25%). Oppure, ottenere un rimborso completo del biglietto, lasciando la nave e optando per un viaggio alternativo. "I 750 passeggeri sono stati accolti e assistiti a bordo - spiega la nota di Gnv -. I tecnici e gli ingegneri della Compagnia si sono immediatamente attivati ed è ora in corso l’intervento di manutenzione. La Compagnia è spiacente nei confronti di passeggeri e operatori per ogni disagio e si è attivata per assicurare ai passeggeri tutto il supporto necessario".