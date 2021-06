Da Genova a Palermo con hashish tra le sigarette, due 23enni bloccati al porto e denunciati

I finanzieri hanno controllato il furgone su cui viaggiavano e hanno trovato la sostanza stupefacente per un totale di 50 grammi. Una parte era stata usata per confezionare sigarette artigianali, un'altra parte era in due buste di plastica