Alla Fincantieri arriva Scarlet Lady, la nave da crociera super lusso di Virgin

Giganti del mare a Palermo. Da un paio di giorni Scarlet Lady, la nave da crociera di Virgin Voyages del famoso gruppo Virgin di Richard Branson, è ormeggiata alla Fincantieri per alcuni lavori di manutenzione. Ai cantieri navali, infatti, il colosso sarà sottoposto ad alcuni interventi prima di riprendere la sua navigazione nel Mediterraneo.

Centodiecimila tonnellate di stazza lorda, 278 metri di lunghezza e 38 di larghezza, questa nave da crociera per soli adulti (non sono infatti ammessi a bordo minori) può ospitare fino a 2.770 passeggeri e un equipaggio di 1.160 persone. Stile, attenzione alle nuove tecnologie e rispetto per l'ambiente inoltre: Scarlet Lady è infatti pensata per ridurre al minimo i consumi energetici, grazie a luci a led e uno scafo idrodinamico che permette di risparmiare sul carburante.

Chi sceglie di concedersi una delle crociere Virgin, oltre allo sport espresso attraverso palestre di ultimissima generazione (fitness, pista da corsa, piscina, ma anche yoga all'aria aperta), potrà contare su una cucina stellata: i menu multietnici, infatti, sono pensati da un collettivo di chef targati Michelin.