Scattano 3 arresti per il naufragio della Nuova Iside, in manette un armatore e due ufficiali

Scattano tre arresti per il naufragio della Nuova Iside, il peschereccio affondato il 12 maggio nelle acque di San Vito Lo Capo con a bordo Matteo, Giuseppe e Vito Lo Iacono, in seguito probabilmente - come ipotizza la Procura - ad una collisione con la petroliera Vulcanello. In manette sono finiti tre dei quattro indagati, ovvero il rappresentante della società armatrice della Vulcanello, la Augusta Due srl, Raffaele Brullo, il comandante campano dell'imbarcazione, Gioacchino Costagliola, e il Terzo sottufficiale di coperta, Giuseppe Caratozzolo, orginario di Palmi (Reggio Calabria).

Per Brullo le accuse sono di frode processuale e di favoreggiamento: secondo il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vincenzo Amico avrebbe ordinato una "sovrapitturazione dell'opera morta dello scafo", cioè della parte della petroliera che si trova al di sopra della linea di galleggiamento, per "mutare artificiosamente lo stato dei luoghi". Gli altri due, assieme al timoniere romeno Mihai Jorascu, rispondono invece di naufragio, omicidio colposo e omissione di soccorso.

Le indagini erano scattate subito dopo la tragedia. Il cadavere di Vito Lo Iacono era stato ritrovato sulla spiaggia di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, all'inizio dell'estate scorsa e la conferma che fosse effettivamente lui è arrivata solo a dicembre, all'esito del test del dna. Sin dall'inizio si era ipotizzato che la petroliera potesse aver urtato il peschereccio, facendolo inabissare, proseguendo poi per la sua rotta.

Una perizia compiuta nei mesi scorsi non avrebbe consentito di raggiungere con certezza la prova della collisione: il consulente della Procura, Giorgio Barbagelata, infatti non avrebbe ravvisato la presenza di vernice della Nuova Iside sulla Vulcanello, pur non escludendo piccole compatibilità. I famigliari delle vittime chiedono giustizia da mesi e sono assistiti dagli avvocati Cinzia e Antonio Pecoraro, Paolo Grillo, Aldo Ruffino e Giuseppina Scrudato. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Guardia costiera.