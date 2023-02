Ospedale dei Bambini, salvato dopo naufragio a Lampedusa: piccolo di 9 mesi riabbraccia la sua mamma

Una storia a lieto fine dopo l'ennesima tragedia del mare che ha visto coinvolti migranti. E' fuori pericolo ed è stato spostato dalla Rianimazione pediatrica all'unità operativa di Pediatria dell'ospedale dei Bambini di Palermo, il piccolo di 9 mesi che lo scorso 6 gennaio è stato tirato fuori dall'acqua al largo di Lampedusa. Il barchino partito da Sfax, sul quale viaggiava insieme alla mamma, a 38 miglia dalla costa si è ribaltato ed è affondato. A soccorrere i migranti sono stati i militari della Guardia costiera. Nell'occasione, però, una coppia ivoriana e la loro figlia di un anno e mezzo hanno perso la vita.

Il piccolo di 9 mesi invece era stato tirato fuori dall'acqua prima che annegasse, ma era in condizioni disperate. Adesso - a un mese dalla tragedia - dall'Ospedale dei Bambini, dov'è stato trasferito dal poliambulatorio di Lampedusa, i medici fanno sapere che sta meglio ed è fuori pericolo. Questo grazie alle cure ricevute nel reparto di Rianimazione pediatrica, dove per un mese il piccolo è stato assistito da medici e infermieri. I suoi polmoni erano devastati da tutta l'acqua che aveva ingerito e il corpicino flagellato da ferite e abrasioni. Tanto che a un certo punto i sanitari hanno anche perso le speranze: il quadro clinico del piccolo non migliorava. Sembrava ormai spacciato. Ma dopo l'ultimo, disperato, tentativo specialistico c'è stato il "miracolo". E il 6 febbraio il bambino nordafricano ha lasciato - fra le lacrime di medici e infermieri che lo hanno "adottato" - il reparto di Rianimazione ed è stato spostato in Pediatria.

"Un giorno speciale, di grande festa - ha raccontato ad AgrigentoNotizie uno dei medici. Dopo un mese di sofferenza, il nostro piccolo paziente ha potuto abbracciare la sua mamma". Anche la donna infatti è stata ricoverata a Palermo, all'ospedale Civico, ma le sue condizioni non erano gravi. Così non appena è stata dimessa non s'è mai staccata dal suo piccolo. Ad aiutarla anche un interprete.