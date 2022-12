Caldo Natale, a Mondello c'è anche chi festeggia con un tuffo a mare

Caldo Natale. Il sole e le temperature primaverili hanno spinto palermitani e turisti a trascorrere la mattinata in spiaggia. A Mondello c'è anche chi ha festeggiato con un tuffo a mare prima del tradizionale pranzo in famiglia o al ristorante, soprattutto lungo il litorale. Presenti anche diversi sportivi, surfisti e runner, e anche qualche barca in acqua.

Tanti i turisti giunti a Palermo per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.

In questo fine settimana natalizio nell'area mediterranea e sull'Italia è protagonista l’alta pressione sub-tropicale, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali. L'anticiclone africano, secondo i meteorologi, continuerà a stazionare sulla Sicilia almeno fino a giovedì.