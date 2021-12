Natale con sorpresa per i piccoli dell’Ospedale dei bambini: arrivano le smart tv

Diversi smart tv sono stati donati al presidio ospedaliero Di Cristina del Civico di Palermo, grazie al ricavato dell’evento di beneficenza ‘Christmas for Children’ andato in scena lo scorso 19 dicembre. Una iniziativa molto partecipata, svolta nell’ambito del più ampio progetto ‘Smile for Children’, nato nel 2018 dall’idea di alcuni giovani palermitani.

“L’edizione di quest’anno è stata un successo senza precedenti, un progetto nato per gioco nel 2018, oggi si afferma come una realtà viva e presente” queste le parole di Domenico Bonanno e Viviana Raja, ideatori del progetto. “Abbiamo voluto dare un segnale forte ai cittadini. Ciò che più ci interessava, oltre al donare dei televisori da sistemare nelle stanze sprovviste che potessero rendere meno gravosa la degenza dei piccoli, era soprattutto l’aspetto simbolico dell’iniziativa. In un momento così difficile per tutti, stiamo dando vita ad un network che vuole creare sinergie viruose tra cittadinanza, associazioni e istituzioni, affinche eventi come il nostro non siano fini a se stessi ma diventino strumenti per sensibilizzare le cittadinanza e sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti. Siamo molto felici” concludono Bonanno e Raja “il merito è dello staff, di chi ha partecipato e degli sponsor che ci hanno sostenuto".

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale del Civico Roberto Colletti, della responsabile del Di Cristina Maria Lucia Furnari, del direttore di Pediatria ad indirizzo Gastroenterologico Francesca Cavataio, della Responsabile Educazione e Promozione alla Salute, Nicoletta Salviato.

“La sinergia tra noi e le associazioni rappresenta un valore aggiunto per la nostra struttura ospedaliera. La collaborazione con i responsabili del progetto ‘Smile for Children’ ha dato i suoi frutti e contribuirà a rendere meno gravosa la permanenza dei nostri piccoli ospiti e quindi anche quella dei loro genitori. Un sincero ringraziamento a loro e quanti hanno reso possibile tutto ciò” queste le parole del direttore generale del Civico Roberto Colletti.

Un ringraziamento sincero arriva anche da Maria Lucia Furnari, responsabile del Di Cristina: “grazie all’iniziativa ‘Christmas for Children’ oggi regaliamo un sorriso ai nostril bambini e diamo un servizio in più alla nostra comunità. È stata una bellissima iniziativa, alla quale ho personalmente partecipato insieme ad altre colleghe, che speriamo rappresenti un punto di partenza per una collaborazione duratura nel tempo”. I televisori donati serviranno per allestire le stanze delle unità operative di pediatria ad indirizzo gastroenterologico e respiratorio.