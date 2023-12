Dolci festeggiamenti per il 39° Natale del cuoco: gare e degustazioni al Pietro Piazza

Una giornata ricca di eventi per la 39esima edizione del Natale del Cuoco, il tradizionale momento di incontro prefestivo dell’associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo che si è svolto ieri presso l’Ipsseoa Pietro Piazza di Palermo.

In mattinata hanno preso il via le competizioni fra gli allievi degli Alberghieri della Provincia che hanno partecipato alla selezione “Trofeo miglior allievo istituti alberghieri”. Selezione vinta da Giuseppe Domina accompagnato dallo chef Prof. Carmelo Trentacosti dell’Istituto alberghiero di Castellana Sicula. Rosalina Pintacuda, invece, si è distinta nella competizione fra le Ladies chefs per la selezione provinciale con accesso alla fase regionale e poi nazionale del “Trofeo Migliore professionista Lady Chef Cirio”.

Il pomeriggio, a partire dalle 17, è stato dedicato alla presentazione degli chef storici e a quella degli chef insigniti nel 2023 al Collegium Cocorum, un titolo che la Federazione Italiana cuochi assegna a chi ha 25 anni di attività.

Sono stati presentati, poi, i membri del Bakery Team Palermo e gli allievi e docenti che hanno partecipato al “Trofeo Mille” della Federazione Italiana Cuochi svoltosi ad Host Milano. Successivamente è stata prevista la presentazione del Culinary Team Palermo, i cui membri hanno gareggiato ai campionati della “Cucina italiana 2023” e che si stanno preparando per le "Culinary Olimpic” che si svolgeranno a Stoccarda dal 3 al 6 febbraio 2024.

Alle ore 19:00 i saluti dal Vescovo di Monreale Monsignor Gualtiero Isacchi hanno aperto la fase conviviale della serata con il cocktail di benvenuto a cura del Prof. Salvo Gallina che ha accompagnato le degustazioni preparate dalle Lady Chef, dagli Chef patron coordinati dallo Chef Saverio Patti dell’Antica Stazione di Ficuzza e coadiuvati dagli allievi dell’Ipsseoa Piazza e dal Dipartimento solidarietà ed emergenze Sicilia.

La festa si è conclusa con i ringraziamenti al Dirigente scolastico dell’Istituto ospitante Vito Pecoraro e con il tradizionale brindisi di augurio di un Santo Natale e un buon anno nuovo accompagnato dai panettoni dell’azienda Fiasconaro di Castelbuono e da una cassata gigante della Pasticceria Norman del Pastry chef Natale Trentacoste.

“La scelta di organizzare la nostra festa annuale in un Istituto alberghiero come il Piazza - dichiara lo chef Mario Puccio, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo - è una scelta strategica. Una scelta che vuole riportare la scuola, e con essa gli studenti, al centro delle nostre scelte e vuole essere una risposta per una inversione di marcia sulla crisi di personale che il nostro settore sta vivendo proprio a partire dalle minori iscrizioni ai corsi professionali di riferimento”.