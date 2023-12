Natale a Palermo, dai mercatini alla pista di pattinaggio sul ghiaccio: un mese di eventi dal centro alle periferie

Un albero di Natale a risparmio energetico al Politeama, ma anche il presepe in piazza Marina così come vuole la tradizione cristiana. E poi ancora spettacoli tra i teatri Massimo e Biondo, concerti jazz al Santa Cecilia, una cittadella dell'artigianato per i regali a piazzale Ungheria, la pista di pattinaggio più grande del Sud Italia alla Fiera del Mediterraneo e non ultimo il concertone in piazza con Elodie. Questo e tanto altro è l'anima di "Palermo stella mia", il ricco calendario di eventi delle feste pensato dal Comune di Palermo per animare la città dal centro alle periferie dal 7 dicembre al 7 gennaio.

Albero di Natale al Politeama e presepe in piazza Marina

Un mese intero di iniziative che si dispiegano intorno ai simboli per eccellenza del Natale. In piazza Castelnuovo infatti, già da domani alle 19, sarà acceso l'albero di Natale così come vuole la tradizione: realizzato grazie al contributo di Amg, l'abete alto 13 metri è adornato da un boschetto di altri trenta piccoli alberelli che ne delimitano l'area, circa 100 metri quadrati per un'installazione che prevede un addobbo che conta ben oltre 15 mila lucine a led, aspetto inderogabile perché permetterà di risparmiare ben il 50 per cento di emissione di anidride carbonica e del costo dell'energia. In piazza Marina, invece, sempre dal 7 dicembre a partire dalle 18, il carro-luna dell'ultimo Festino di Santa Rosalia accoglierà il presepe: nel pianale della parte anteriore sarà ospitata la Natività. Le nuvole diventano il rifugio come fu rifugio la grotta di Monte Pellegrino per la Santuzza.

L'omaggio a Santa Rosalia

Proprio la Santuzza sarà il filo conduttore del Natale. E non solo per il presepe realizzato dal maestro Giuseppe Bennardo grazie al contributo dei ragazzi dell'associazione Alf Leila che insieme hanno rappresentato la sacra famiglia e tutte le scene legate alla Natività all'interno del carro usato per lo scorso Festino, ma anche perché parte delle luminarie sparse in giro per la città (che saranno accese in contemporanea all'albero del Politeama) saranno dedicate appunto a Santa Rosalia. Anche il titolo scelto per le manifestazioni natalizie, ovvero "Palermo Stella mia", è una dedica che accompagna al prossimo Festino, il 400esimo: indica infatti il brillare della devozione nei confronti della santa patrona in un cammino che guiderà i palermitani e i fedeli ai festeggiamenti del prossimo 14 luglio.

La guida online agli eventi di Natale

A raccontare passo passo tutte le attività in programma, quest'anno ci penserà il sito realizzato di Sispi (www.palermostellamia.it): una vera e propria guida per il cittadino o il turista che potrà conoscere giorno per giorno cosa fare in città. Attraverso il Qr code presente in tutti i materiali cartacei promozionali sparsi per la città o accedendo direttamente al sito tramite pc, tablet o smartphone, sarà possibile navigare all'interno del calendario di eventi, effettuando anche delle ricerche tematiche capaci di rispondere rapidamente alle richieste dell'utente interessato via via a eventi legati ad artigianato, musica, teatro, spettacolo e divertimento per i più piccoli.

Gli appuntamenti in tutte le circoscrizioni

Per questo Natale inclusivo, inoltre, il Comune non ha dimenticato le periferie. Ogni circoscrizione, infatti, avrà il suo Natale (e non solo il suo albero) fatto di spettacoli, intrattenimento per famiglie e bambini, iniziative solidali. Attraverso un avviso pubblico ha messo a disposizione 250 mila euro: le proposte arrivate sono state circa 120. Ora, in tempi record, procederà a stilare delle classifiche per capire quali iniziative animeranno quartieri come Zen, Pallavicino o Borgo Nuovo per tutto il mese. Intanto si pensa a far risuonare il Palchetto della Musica, grazie al contributo delle istituzioni cittadine, con dei concerti realizzati in orari inconsueti, come il sabato o la domenica mattina. Infine sul tram, dal Cep a Brancaccio, fino all'Epifania sarà proposto un intrattenimento musicale.

Il concertone di Capodanno in piazza

Dopo rincorse e smentite, invece, alla fine sarà Elodie la "stella" scelta per il concertone al Politeama. La regina del pop italiano, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni, è stata selezionata da Puntoeacapo, in collaborazione con Gomad Concerti, per lo spettacolo di Capodanno, costato al Comune di Palermo ben 465 mila euro, iva inclusa, tra servizi, attrezzature e cachet degli artisti. L'inizio è previsto per le 21: la piazza si trasformerà in un'arena per una festa condotta da Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta.

Sul palco anche la Massimo Youth Orchestra con i giovani musicisti che faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno, come il violinista Samuele Palumbo che con la sua musica ha stregato il pubblico di "Tu Sì Que Vales". Ci saranno poi il quartetto di Antonio Zarcone, le voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano e Giuliana Di Liberto. E le performance di quotati talenti siciliani come Marlo, Peppe Lana e Pridea. Non solo musica però: perché l'ultima notte dell'anno è una lunga notte tutta da ridere con il cabaret firmato da Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo. Dopo lo show, infine, si ballerà fino a tarda notte con il dj-set di Ornella P.

I mercatini di Natale e la pista di pattinaggio

Nonostante Palermo non sia una capitale del Nord Europa, i villaggi di Natale non mancheranno: le casette di legno saranno un po' più mediterranee, senza neve e renne. Così i classici mercatini di Natale, dove trovare prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche, i classici torroni profumati, addobbi natalizi e giochi, per la prima volta si spostano. La topografia infatti cambia dopo la decisione della Soprintendenza di non concedere permessi per piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo. Confesercenti, Confartigianato e Artigianando hanno così dovuto scegliere altri spazi: ecco che infatti rivivranno piazza Sant’Oliva, piazza San Francesco Di Paola e piazzetta Flaccovio, l'intero tratto di via Magliocco e sotto i portici di piazzale Ungheria. Coinvolta anche la Fiera del Mediterraneo dove verrà allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio con "Palermo on ice" (la più grande del Sud Italia con oltre 1000 metri quadrati di superficie per pattinare). Proprio all'interno del polo fieristico, il Comune ha dato la disponibilità per impiantare anche una ruota panoramica.

La campagna di comunicazione dedicata ai film natalizi

Le importanti produzioni cinematografiche internazionali che hanno visto Palermo come set (si contano negli ultimi due anni ben 137 produzioni), ha portato il Comune a renderle omaggio proprio attraverso una campagna di comunicazione che ripensa alcuni grandi titoli dei film natalizi in chiave palermitana: c'è "Un'arancina per due", "Lala lapa", "Miracolo su piazzale Ungheria" e persino "Mamma ho perso il 101". Un modo per far entrare sempre più nel quotidiano aneddoti, luoghi, specialità culinarie del territorio attraverso una pubblicità.