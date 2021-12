Arriva il Natale anche a Palermo: ai Quattro Canti si accendono le luminarie

Questa sera alle 18,30 ai Quattro Canti si procederà all'accensione delle luminarie. L'accensione sarà curata dalla VM Agency Group s.r.l.s. di Vincenzo Montanelli che ne ha curato l'installazione, e avverrà alla presenza del sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, che per il periodo di Natale 2021, di intesa con i sindaci di Monreale, Alberto Arcidiacono, e di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha disposto la realizzazione di un progetto per la valorizzazione dei beni monumenti del Percorso Arabo Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, “Patrimonio Mondiale dell'Umanità”.

I corpi illuminanti sono stati installati a Palermo in via Ruggero VII, dall’incrocio di Emerico Amari fino all'incrocio con via Cavour, piazza Giuseppe Verdi, frontale al Teatro Massimo, Via Maqueda, da Piazza Giuseppe Verdi (esclusa) fino all’incrocio con corso Tukory, piazza Vigliena/Quattro Canti di città, corso Vittorio Emanuele da Porta Nuova a Porta Felice.

Ai Quattro Canti di Città è stato inoltre installato un Albero di Natale di 12 metri di altezza e 5 metri di diametro. Ancora per questa sera alle 18,30 si accenderanno le luminaria a Monreale in piazza Basile, l'accensione nel comune di Cefalù è invece prevista per mercoledì 15 dicembre.