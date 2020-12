Comune, Natale e Capodanno con eventi in streaming: gli ammessi e gli esclusi

Il Coronavirus per quest'anno ha cambiato volto al Natale e anche gli eventi che tradizionalmente animano strade e piazze cittadine si trasferiscono online. Il Comune ha stilato l’elenco degli ammessi tra coloro che si sono proposti per realizzare spettacoli e iniziative nel periodo compreso tra il 18 dicembre e il 6 gennaio 2021. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'Amministrazione.

"Successivamente - spiegano da Palazzo delle Aquile - verranno comunicati i progetti posti in graduatoria ammessi al finanziamento, a seguito di verifica delle risorse economiche disponibili in bilancio come previsto dall'avviso".

Gli ammessi sono 86 mentre gli esclusi sono in totale 84, "bocciati" prevalentemente per mancanza di documentazione o di strutture adeguate.