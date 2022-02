Un nuovo presidio sanitario allo Zen: nasce il poliambulatorio "Eugenio Emanuele"

Sarà inaugurato venerdì 11 febbraio in via Einaudi 99 allo Zen, il nuovo presidio sanitario “Eugenio Emanuele”. La cerimonia si svolgerà alle 12. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale su preciso impulso del suo presidente Emmanuele F. M. Emanuele, ed è dedicato alla memoria del padre medico palermitano che si occupò in vita, con grande spirito di abnegazione, dei più bisognosi.

L'iniziativa è curata dall’associazione Laboratorio Zen Insieme, in collaborazione con lo Iacp (Istituto Case Popolari di Palermo) proprietario dell’immobile, e si è avvalsa del contributo anche di Unicredit Foundation e della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

All’inaugurazione dell’11 febbraio saranno presenti, oltre al presidente della fondazione Terzo Pilastro – Internazionale Emmanuele Emanuele (collegato in videoconferenza da Roma), alla presidente di Zen Insieme Mariangela Di Gangi e al Commissario dello Iacp Fabrizio Pandolfo, diverse autorità fra cui il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il comandante provinciale dei carabinieri Generale Giuseppe De Liso, il primo dirigente della polizia di Stato Giuseppe De Blasi, il commissario per l'emergenza Covid Renato Costa.