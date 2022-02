Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce a Palermo la sezione Ufait, associazione nazionale ufficiali forze armate dell'esercito, con sede provvisoria in via Belgio, 33. Ne fanno parte o potranno associarsi, quanti prestano o hanno prestato servizio militare come Ufficiali di ogni Forza Armata, dall’Esercito alla Marina, dall’Aereonautica ai Carabinieri o Guardia di Finanza, partecipandovi con pari dignità indipendentemente dal grado raggiunto.

L’Associazione Nazionale, con sede in Roma in Piazza della Trasfigurazione N° 8/A, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati. In particolare l’Associazione ha lo scopo di: - Tutelare e promuovere il prestigio degli ufficiali delle Forze Armate Italiane di ogni ruolo e grado, che siano ancora in servizio o transitati nella riserva o in congedo. - esercitare le proprie attività di organizzazione e promozione, di gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di beneficienza, editoriali, di organizzazione e gestione di eventi e di attività sportive dilettantistiche. - Mantenere viva la conoscenza, la cultura le tradizioni del servizio e della vita militare, attraverso iniziative di carattere ricreativo e culturale, organizzando eventi, convegni, seminari, conferenze, mostre, concerti, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio, con particolare attenzione ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale anche attraverso piattaforme telematiche e sul web; - Intraprendere iniziative presso gli Organi istituzionali, l’opinione pubblica e i mezzi di informazione per stimolare e per sollecitare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione;

Promuovere i rapporti tra il personale delle Forze Armate, in servizio ed in congedo, al fine di conservare ed incrementando la fraternità tra gli stessi; - Promuovere ed incoraggiare i valori della difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile; - Rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, gli ufficiali soci dell’Associazione negli eventi, ai raduni e alle celebrazioni di carattere militare o civile. - Concorrere nei limiti delle proprie possibilità ad operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità; - Promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali, ricreative e sportive a beneficio dei soci e delle loro famiglie; - Svolgere attività formativa ed addestrativa nel campo della storia militare, della geopolitica, degli armamenti, dello sport militare e delle missioni militari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; - Collaborare con i reparti in servizio di tutte le Forze Armate, e dei suoi Corpi, per eventuali iniziative di supporto alla formazione con i soci che vorranno mettersi a loro disposizione qualora venisse richiesto La neonata Sezione UFAIT di Palermo risponde all’esigenza di sviluppo sul territorio delle attività istituzionali e si prefigge lo scopo di divulgare, a livello locale, i principi ispiratori dell’Associazione e promuovere le opportune iniziative strumentali, nonché di cementare i sentimenti di fratellanza e spirito di Corpo di ciascun aderente, con ogni attività idonea allo scopo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Segnalo la circostanza nella mia qualità di Presidente p.t. della Sezione di Palermo /Delegazione Siciliana, auspicando in un supporto informativo locale, conformemente a dette finalità.