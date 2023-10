Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce a Palermo l'associazione siciliana vittime di malagiustizia "per difendere quanti subiscono documentate ingiustizie della polizia giudiziaria, magistrati, prefetti, giornalisti, avallate e vessazioni nel nome di una legge che non è uguale per tutti." L’errore giudiziario può verificarsi in buona fede. La malagiustizia deriva da una forte negligenza, da imperizia o da pregiudizi e può trasformarsi in violenza e abuso di potere. Molti dei casi che finiscono sotto i riflettori dei media riguardano personaggi in vista. Ma sono centinaia le storie di malagiustizia che passano sotto silenzio perché coinvolgono cittadini qualunque che si vedono ledere diritti fondamentali.

Una condanna ingiusta inflitta a un innocente, una sentenza che mette sul lastrico il condannato, sono casi frequenti che portano all’annientamento della persona e dei suoi affetti. L’Associazione (https://aivm.it/) tutela e assiste gratuitamente le persone che si ritengono vittime di malagiustizia penale, civile, amministrativa e tributaria e opera per migliorare il sistema giudiziario italiano, facendo emergere la portata di un fenomeno che rappresenta una piaga sociale che mina le fondamenta democratiche ed economiche del Paese poiché compromette diritti civili e beni fondamentali, costituzionalmente garantiti.